Nußbach steht nach Nullnummer nun ein Halbfinal-Krimi gegen Arnreit bevor

Als Spitzenreiterinnen in der Hallenfaustball-Bundesliga waren die Frauen von Union Schwingenschuh Nußbach in der Stadthalle Kirchdorf in die letzte Runde des Grunddurchgangs gestartet. Doch ohne Hauptangreiferin Pia Neuefeind und die erkrankte Allrounderin Katharina Lackinger war für die Titelverteidigerinnen nichts zu holen. Im Aufeinandertreffen der drei aktuell besten Teams Österreichs kassierte Nußbach zwei empfindliche 0:3-Niederlagen.

Im Duell mit Freistadt ging es um die direkte Qualifikation für das Endspiel beim "Final 3" in zwei Wochen. Nach dem Ausfall der beiden Stammspielerinnen stand die Partie unter keinem guten Stern. Trainer Marco Salzberger stellte mit Veronika Trinkl und Jasmin Kammerhuber ein neues Angriffsduo in die Startformation und komplettierte den Kader mit Angela Mayrhofer und Nachwuchshoffnung Lara Valtiner. Die Kräfteverhältnisse waren beim 5:11, 1:11, 5:11 aber mehr als deutlich. "Wir haben leider zu viele Fehler und Freistadt so das Spiel sehr einfach gemacht", sagt Kammerhuber.

Im Anschluss wollte sich die Fünf rund um Kapitänin Iris Mayr gegen Arnreit rehabilitieren. Doch der Plan misslang beim 4:11, 5:11, 7:11 klar. Damit sind die Mühlviertlerinnen auch im Halbfinale am 23.2. ab 19 Uhr in der Sporthalle Enns Gegner von Nußbach. "Wir haken den heutigen Spieltag schnell ab und konzentrieren uns auf das Final 3, bei dem hoffentlich wieder alle fit sind", sagt Kammerhuber.

