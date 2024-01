Nußbach steht bereits mit einem Bein im "Final 3"

Je näher die Finalrunde in der Hallenfaustball-Bundesliga der Frauen rückt, desto besser kommt Titelverteidiger Union Schwingenschuh Nußbach in Schwung. Zum Auftakt der Rückrunde feierten die Kremstalerinnen mit dem eigenen Publikum im Rücken in der Stadthalle Kirchdorf zwei 3:1-Erfolge. Damit beträgt der Punktepolster auf die nun viertplatzierten Mädels von Linz Froschberg sechs Spiele vor Ende des Grunddurchganges bereits relativ komfortable sechs Punkte.

"Wir hatten zwar mit Ausfällen zu kämpfen, konnten das aber super wegstecken", sagte Coach Marco Salzberger nach dem Sieg gegen Verfolger Linz Urfahr. Die beiden Routiniers Jana Lugerbauer und Katharina Lackinger waren gesundheitlich angeschlagen, so rückte Jasmin Kammerhuber diesmal ins Zentrum auf die wichtige Zuspielposition. Die Linzerinnen, die mit einem Sieg mit Nußbach gleichziehen hätten können, zeigten aber nur im zweiten Satz ihre große Klasse. Salzberger brachte danach seine Mädels durch Umstellungen zurück in die Spur, Nußbach siegte 3:1 (7, –5, 8, 9).

Mit gestärktem Selbstvertrauen ließ die Salzberger-Truppe im Anschluss gegen Wolkersdorf/Neusiedl nur wenig zu. Mit druckvollem Service und präzisem Zuspiel war Nußbach vor allem offensiv überlegen und dominierte nach ausgeglichenem Beginn die Partie klar. Mit dem 3:1-(9, –9, 7, 2)-Erfolg festigte Nußbach in der Tabelle Rang drei, zwei Zähler hinter Spitzenreiter Freistadt und punktegleich mit Arnreit.

"Ich bin stolz auf unsere Mannschaft, dass wir heute vier Punkte geholt haben. Es macht total viel Spaß", sagte Angreiferin Pia Neuefeind, "wir haben uns jetzt in eine gute Lage gebracht. Nächste Woche wollen wir genau da anschließen." Gegner am Samstag ab 11 Uhr in der Stadthalle Kirchdorf sind Seekirchen und St. Veit.

Autor Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr Gerald Winterleitner