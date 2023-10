Bronze beim World-Tour-Finale: Nußbach ist drittbeste Mannschaft der Welt

In der Frauenfaustball-Bundesliga hatte bei Union Schwingenschuh Nußbach in diesem Herbst kaum etwas zusammengepasst: Die Kremstalerinnen landeten nur auf dem achten Tabellenrang und waren damit so schlecht platziert wie noch nie seit dem Aufstieg in Österreichs höchste Spielklasse im Jahr 2012. Damit muss die Truppe von Trainer Marco Salzberger im Frühjahr erstmals im Abstiegs-Play-off um den Klassenerhalt bangen.

Die Erwartungshaltung war vor dem World-Tour-Finale in Curitiba (Brasilien) daher eher gedämpft. Allerdings wuchs das Team rund um Kapitänin Katharina Lackinger in Südamerika über sich hinaus. Nach klaren 3:0-Siegen über Novo Hamburgo und Titelverteidiger Sogipa Porto Alegre (beide Bra) verlor Nußbach erst das für den Aufstieg schon bedeutungslose öetzte Gruppenspiel gegen Dennach (D).

Im Halbfinale scheiterte die Salzberger-Truppe dann aber an Duque de Caxais (Bra) mit 1:3. "Dem brasilianischen Team fiel es auf dem unebenen Spielfeld etwas leichter, sich auf die Gegebenheiten hier in Curitiba einzustellen", sagt Salzberger. Duque habe aber verdient gewonnen. Im kleinen Finale trafen die Kremstalerinnen dann neuerlich auf Dennach, siegten in einer aufreibenden Partie mit spektakulären Abwehraktionen 3:2 und gewannen Bronze, das bisher beste Ergebnis bei der "Weltmeisterschaft der Vereinsmannschaften".

"Wir waren heute alle richtig heiß auf diese Medaille", sagt Kapitänin Katharina Lackinger, "den krönenden Abschluss brachte dann die Einberufung unserer Angreiferin Svenja Schröder ins All Star Team."

Der Titel ging an Schneverdingen (D), Österreichs Herbstmeister Seekirchen landete auf Rang fünf.

