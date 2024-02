Nur halbe Stunde für die Sommerzeit

Im Frühjahr stehen wieder Jetlag und Verwirrung im Kuhstall an, wenn die Uhr für die Sommerzeit wieder eine Stunde vorgestellt wird. "Muss nicht sein!", erinnert der Waidhofner Zuckerbäcker i. R. und Blogger Karl Piaty an eine Uralt-Forderung seinerseits: Die Bewohner der EU sollen ihre Uhren nur eine halbe Stunde vorstellen müssen, wie es die Australier und Inder immer schon in 30-Minuten-Abständen zur Greenwich-Zeit gemacht haben. "Die Uhr eine halbe Stunde umzustellen, hätte nicht die gravierenden Auswirkungen und nur Vorteile." Nach Einstellung dieser "Mittelzeit" müsste nie wieder an der Uhr gedreht werden, wirbt Piaty um Unterstützer: piaty.blog

Autor Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr Hannes Fehringer