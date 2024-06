Motorradfahrer (28) bei Unfall auf der B122 schwer verletzt

Rettungshubschrauber, Notarzt, Sanitäter und Polizei standen am Mittwochmorgen im Gemeindegebiet von Kremsmünster (Bezirk Kirchdorf an der Krems) im Einsatz, nachdem es auf der B122 zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen war. Ein Motorradfahrer (28) war mit dem Pkw einer vor ihm fahrenden 21-Jährigen zusammengestoßen, als beide gleichzeitig zu einem Überholmanöver ansetzten.

Mehrere Meter durch die Luft geschleudert

Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Zweirad und der Lenker mehrere Meter durch die Luft geschleudert. Der 28-Jährige kam schwer verletzt in einem angrenzenden Feld zu liegen. Nach der Erstversorgung wurde er per Rettungshubschrauber Martin 3 ins Klinikum Wels gebracht. Die Autofahrerin überstand den Unfall unverletzt, teilte die Polizei am Mittwochnachmittag mit.

