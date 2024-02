Moderne Geburtenhilfe

Nach dem kolportierten Aus für die Geburtenstation in Waidhofen an der Ybbs informiert das Landesklinikum Amstetten werdende Eltern in einer Aussendung: An der Abteilung Frauenheilkunde und Geburtshilfe in Amstetten erblicken im Jahr rund 950 Kinder das Licht der Welt. Die individuelle Betreuung bei gleichzeitig höchstem Maß an Sicherheit für Mutter und Kind ist das erklärte Ziel der Abteilung. Hebammen und Ärzte stehen mit Rat und Tat den werdenden Eltern zur Seite.

Im Landesklinikum stehen vier sehr freundlich gestaltete Kreißzimmer sowie ein eigenes Wehenzimmer zur Verfügung. Die Unterstützung eines natürlichen Geburtsverlaufes ist das Bestreben des Geburtenhilfeteams. Die Förderung eines frühzeitigen Mutter-Kind-Kontaktes ist auch bei Kaiserschnitten noch im Operationssaal möglich (Sectio-Bonding).

