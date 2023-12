Medaillen für die Rotjacken

Bild: (Peter C. Mayr)

Vor 40 Jahren zog der Ternberger Oswald Sobola die Rotkreuz-Jacke an, um damals noch bei der Bezirksstelle Steyr-Stadt als Sanitäter seinen ersten Rettungsdienst anzutreten. Landeshauptmann Thomas Stelzer zeichnete ihn jetzt für seine Freiwilligentätigkeit beim Roten Kreuz mit der "Silbernen OÖ. Rettungsmedaille" aus. Sobola ist kein Einzelkämpfer in der Region gegen die vielfältige Not, die jeden Menschen treffen kann. Mit Rettungsmedaillen geehrt wurden bei der Feierstunde im Steinernen Saal des Linzer Landhauses auch der Bad Haller Rotkreuz-Haupthelfer und Trinkwasseraufbereitungsexperte Johann Gubesch (seit 1995 dabei) sowie der Steyrer Abteilungskommandant Ronald Freudenthaller, Zugskommandantin Bettina Busek aus Behamberg, Rettungssanitäterin (Hausärztlicher Notdienst) Birgit Ratzberger aus Steyr, der Neuzeuger Zugskommandant Markus Wenzl und die Hauptzugsführerin Astrid Ott aus Sierning für jeweils ein Vierteljahrhundert Engagement beim Roten Kreuz. Auf die Helfer und Retter aus der Region Steyr, auf die seit Jahrzehnten Verlass ist, war auch der Präsident des OÖ. Roten Kreuzes, Walter Eichinger, sichtlich stolz, er gratulierte den Medaillenträgern herzlich. Lob und Anerkennung gab es für die Ausgezeichneten auch von den Bezirksstellenleitern von Steyr-Stadt und -Land, Urban Schneeweiß und Barbara Spöck.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr Hannes Fehringer