Marlen Haushofers erste Werkausgabe wird in der Stadtbücherei Steyr präsentiert

Till und Marlen Mairhofer, Germanistin und Expertin für Ingeborg Bachmann sowie Marlen Haushofer, vom Marlen Haushofer Literaturforum sowie Petra-Maria Dallinger und Georg Hofer vom Adalbert-Stifter-Institut präsentieren die Werkausgabe am Mittwoch, 28. Februar, um 19 Uhr in der Stadtbücherei Steyr.

Bei dieser Präsentation werden auch Themen wie "Wie entsteht eine Werkausgabe?", "Welche Rolle spielt Marlen Haushofer in der literarischen Forschung"? oder "Der Humor in den Werken von Marlen Haushofer" behandelt. "Es wird ein Abend, an dem eben die unterschiedlichsten Facetten der Schriftstellerin und ihres Werkes beleuchtet werden sollen", sagt Michaela Frech, die die Präsentation der ersten Werkausgabe moderieren wird.

Der Eintritt in die Marlen Haushofer Bücherei der Stadt Steyr ist bei dieser Veranstaltung frei.

