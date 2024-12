Margit Schreiner erzählt über das ganz Private

Schriftstellerin Margit Schreiner gastiert am Mittwoch in Steyr.

Margit Schreiner gehört zu den renommiertesten Schriftstellerinnen Österreichs. Die mehrfach preisgekrönte Erzählerin erkundet in ihren letzten drei Werken auf unverwechselbare Art und Weise das Private. Nach "Vater.Mutter.Kind. Kriegserklärungen."und "Mütter.Väter.Männer. Klassenkämpfe." erschien Mitte 2023 der bisher letzte Band dieser generationsübergreifenden Autobiographie unter dem Titel "Mobilmachung".

Margit Schreiner wird am Mittwoch, 4. Dezember, ab 19 Uhr in der Reihe "Aufgeblättert" in der Marlen Haushofer Bücherei der Stadt Steyr unter anderem aus diesen drei Werken lesen. Im Anschluss daran tritt sie in einen Dialog mit Till Mairhofer und Michaela Frech, beide vom Literaturforum. Fragen wie: "Wo beginnt für einen Schriftsteller das Private, wo endet es, endet es überhaupt wo, wenn ja: wann?" werden im Mittelpunkt des Abends stehen.

