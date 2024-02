Mann überraschte drei Einbrecher bei Diebstahl von E-Bikes

In Kirchdorf ereignete sich am gegen 22 Uhr ein Kellereinbruch, bei dem die Blechtüre eines Abteils aufgebrochen und zwei E-Bikes versucht wurden zu stehlen. Bei der Alarmierung der Polizei gab ein Mann an, dass er drei dunkel bekleidete Männer beim Einbruch überrascht hätte, woraufhin diese mit einem Pkw mit Linzer Kennzeichen geflüchtet seien.

Bei der Fahndung durch mehrere Polizeistreifen konnte der gesuchte Pkw in Kirchdorf mit vier Insassen angehalten werden. Zwei 25-jährige Kroaten aus Linz, ein 21-jähriger Kroate aus dem Bezirk Linz-Land und ein 41-jähriger Kroate aus Linz wurden zur Polizeiinspektion Kirchdorf gebracht. Dabei konnte der Zeuge einen der Einbrecher eindeutig identifizieren. Zudem fanden die Polizisten im Fahrzeug mehrere Einbruchswerkzeuge. Die Männer werden bei der Staatsanwaltschaft Steyr angezeigt.

