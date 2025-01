Lust aufs Lauschen: Wenn FrauenTöne und Männerstimmen die Luft erfüllen

Mit dem ersten Konzert der FrauenTöne in der Ennsleitenkirche, dem 9. Chorspektakel mit der Rekordteilnahme von zwanzig Chören im Steyrer Altstadtzentrum und dem Kulinarischen Konzert im Gasthaus Mayr in St. Ulrich hat der Gesangsverein "Sängerlust – Steyr singt" im Vorjahr ein hochkarätiges Jubiläumsjahr zum 180-jährigen Bestehen gefeiert. Nicht minder engagiert geht der Gesangsverein in dieses Jahr.

Los geht es am 8. März mit einem Konzert der FrauenTöne zum Weltfrauentag mit dem Titel "We Are! Starke Frauen – Starke Stimmen" in Maria Neustift. Die Sängerlust kontert mit dem Programm "Männer mag man eben" am 9. Mai im Alten Theater, das bereits 10. Chorspektakel findet am 14. Juni am Stadtplatz sowie in den angrenzenden Innenhöfen statt. Für den Herbst stehen eine Messgestaltung beim Gleinker Herbstfest am 19. Oktober, Konzerte mit dem Blasorchester St. Valentin am 21. November in Langenhart sowie am 23. November in Steyr-Münichholz und als Abschluss wieder das Weihnachtssingen in der Marienkirche am 21. Dezember auf dem Programm.

Beim Neujahrstreffen des Gesangsvereins wurden Kurt Schindl für 40, Christine Mayr für 30 und Christine Höbarth für 20 Sängerjahre mit einer Ehrenurkunde vom Vizepräsidenten des OÖ. Chorverbandes, Erich Infanger, gewürdigt. Kurt Schindl, Wolfgang Bruckner und Christian Bruckner erhielten eine Auszeichnung für 25 Jahre Mitgliedschaft bei "Sängerlust – Steyr singt".

