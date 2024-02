Lkw-Lenker steckte bei Micheldorf stundenlang in Kurve fest

Keinen guten Start in die Woche hatte ein Lkw-Chauffeur im Gemeindegebiet von Micheldorf (Bezirk Kirchdorf in der Krems): Schon in den frühen Morgenstunden des Montags hatte sich der Lenker mit seinem Sattelzug in die Ortschaft Weinzierl verirrt. Dort konnte er in einer Kurve weder vor noch zurück.

Bei den Wendeversuchen geriert der Lastwagen immer weiter in Schieflage Bild: www.fotokerschi.at | Rauscher

Nachdem der Mann offenbar stundenlang versucht hatte, sein Schwerfahrzeug zu wenden und dabei immer weiter in Schieflage geraten war, eilte schließlich die Freiwillige Feuerwehr Micheldorf zu Hilfe. Mittels Kran halfen die Einsatzkräfte dem Lkw-Fahrer aus seiner misslichen Lage. Er konnte seine Fahrt zwar mit einiger Zeitverzögerung, aber ohne gröbere Schäden am Fahrzeug fortsetzen.

