Landesrat Kaineder setzte ein Zeichen gegen Bau der Westspange

"Mit dem Bau der Steyrer Westspange geht nicht nur fruchtbares Grünland für immer verloren, es ist auch die falsche Antwort auf die Probleme, die in Zukunft auf uns warten", sagte der in Dietach lebende Landesrat Stefan Kaineder (Grüne) kürzlich, als er gemeinsam mit der Initiative "Grüngürtel statt Westspange", Gemeinderat Kurt Prack (Grüne) und der neuen Spitzenkandidatin der Steyrer Grünen, Ruth Pohlhammer, 15 Hainbuchen entlang der Weinzierltrasse, also genau auf der geplanten Trasse der umstrittenen Westspange pflanzte.

Schatten für Spaziergänger

Es sei nur die erste von hoffentlich mehreren Baumpflanzaktionen gewesen, betonte dabei Jürgen Hutsteiner, auf dessen Grund die jungen Bäume nun stehen: "Diese Bäume werden in den nächsten Jahren den vielen Spaziergängern Schatten spenden, während sie auf ihrem Weg die wunderbare Aussicht bis hin zum Traunstein genießen."

Als prominente Baumpaten für die Hainbuchen fanden die Aktivisten allerdings nicht nur Kaineder. Auch der Filmemacher Werner Boote ("Plastic Planet", "The Green Lie") sowie die Initiativen "Verkehrswende jetzt", "Fridays for Future Linz", "Parents for Future OÖ", "Klimafokus Steyr", "climbers for future" und viele Mitglieder des Vereins "Grüngürtel statt Westspange" haben Baumpatenschaften übernommen. Kaineder: "Wir brauchen keine neuen Straßen, wir brauchen eine Mobilitätswende. Die Millionen, die für den Straßenbau verwendet werden, benötigen wir viel dringender zum Ausbau des öffentlichen Verkehrs."