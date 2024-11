Komponisten denken Anton Bruckner weiter

Das Steyrer Konzert findet am Samstag, 9. November, um 19.30 Uhr im Stadttheater statt. Aufgeführt werden dabei jeweils zwölf Uraufführungen von Komponistinnen und Komponisten aus den Reihen des OÖKB, die auch teils in den Konzerten anwesend sein werden. Auch Landesmusikschuldirektor und OÖKB-Obmann Martin Fiala ist unter den zwölf Komponisten, die das Werk Bruckners in die Gegenwart geholt haben und weiterdenken. Komponist und Dirigent Fiala verspricht einen sehr spannenden Konzertabend in Steyr "mit vielfältiger Musik und wirklich hörbarer zeitgenössischer Musik". Steyr als Lieblingsstadt Bruckners durfte im Aufführungsreigen nicht fehlen.

Das SBO Ried genießt nach unzähligen erspielten Wettbewerbspreisen internationale Bekanntheit und zählt zu den besten und innovativsten Orchestern österreichweit. Karten bei Ö-Ticket und beim Stadtservice.

