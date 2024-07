Kirchdorfer Firma entwickelt für ÖBB Schallschutzwände aus Recycling-Beton

Auf einem 100 Meter langen Teilstück der Weststrecke in der Nähe von Hörsching testen die ÖBB aktuell Schallschutzwände, deren Recyclingbeton-Anteil bei 30 Prozent liegt. Fast ein Drittel der Betontragschicht besteht aus recycelter Gesteinskörnung. Alter Beton könnte damit wieder- und weiterverwendet werden. Das würde die Umweltbilanz von Beton verbessern, denn vor allem die Herstellung von Zement verursacht entsprechend viel CO2.

"Eine funktionierende Kreislaufwirtschaft muss die Zukunft sein. Es freut mich sehr, dass wir einen Beitrag zum nachhaltigen und ressourcenschonenden Einsatz von Recyclingbeton leisten", sagt Tanja Hofer, Projektleiterin ÖBB-Infrastruktur AG.

Hergestellt werden die Wände von der MABA Fertigteilindustrie GmbH, die zur Kirchdorfer Concrete Solutions gehört. Die Produktions- und Entwicklungskosten wurden von der MABA übernommen. Das auf zwei Jahre anberaumte Monitoring wird von der TU Wien sowie dem Betonlabor Smart Minerals GmbH begleitet.

"Wir haben in diversen Forschungskooperationen, unter anderem mit Smart Minerals, sowie in Zusammenarbeit mit unserer konzerneigenen Rohstoffsparte bereits alle Vorbereitungen getroffen, um Beton mit einem Recycling-Anteil von 30 Prozent zu verwenden", sagt MABA-Co-Geschäftsführer Franz Buschmüller. Die Herausforderung sei, die entsprechenden Qualitätsanforderungen, die an die jeweiligen Anwendungen gestellt werden, mit den aus Altbeton gewonnenen Zuschlagstoffen zu garantieren. Auch müsse sich der Markt dafür erst schrittweise etablieren. Die Branche ist gefordert, mit entsprechenden Normen und Qualitätsstandards die Rahmenbedingungen zu adaptieren.

Ob Recyclingbeton auch in anderen Bereichen eingesetzt werden kann, wird sich erst nach Beendigung der Testphase herausstellen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper