Keine Schonzeit für Karnevalsbruder

Beim Bad Haller Carnevalsclub (BHCC) "gibt es keine Politikerprivilegien", schwört Programmchef Anton Bartak verschmitzt, "auch für den Bernhard können wir da keine Ausnahme machen". Jeder Politiker bekommt bei den Karnevalssitzungen sein Fett ab, demnach auch Bernhard Ruf, der sich heuer in der Garderobe für seinen Sketch schminkt, bei dem er gemeinsam mit seiner Langzeit-Bühnenpartnerin Sonja Fahrnberger den Kaufrausch über das Internet und die Online-Besteller aufs Korn nimmt. Wenn der Bad Haller Bürgermeister wieder sein Steckenpferd als Karnevalist reitet, wird er nach einer Personalrochade in der Landes-VP auch schon Bundesrat im Parlament in Wien sein. "Keine Gnade", sagt Bartak, "als Bundespolitiker wird Bernhard auch ein paar närrische Zurufe von uns bei den Programmnummern aushalten müssen." Nachsatz: "Den Humor dafür besitzt er jedenfalls."

Auf dem Narrenschiff mit Kurs auf die Faschingssitzungen ist die gesamte Crew an Bord geblieben. Fredi Gegenhuber, das Urgestein des BHCC schlechthin, wird wieder in Zeitungen blättern und seinen Senf zu den Geschehnissen des Jahres geben. Ernst Sieghartsleitner macht sich von seiner Bütte in düsterer Friedhofskulisse als "Pompfüneberer" wieder seinen Reim auf die politischen Zustände in EU, Bund, Land und Kurstadt Bad Hall – ein Klassiker wie Gegenhubers "Was gibt es Neues?". Wortakrobat Leopold Waldl hat bei Programmchef Bartak den Arbeitstitel "Zauberflöte" abgegeben, er wird sich sprachlich mit der erfolgreich in Bad Hall aufgeführten Mozart-Oper spielen.

Die Garde wird hinter dem Spielmannszug vor einem neuen Vorsitzenden des Elferrates aufmarschieren. Langzeit-Präsident Walter Kober hat das höchste Karnevalsamt, das er mehr als ein Vierteljahrhundert lang ausgeübt hat, an Christian Ziermair übergeben. Die Rathausschlüssel bekam beim traditionellen Narrenwecken am 11. November das neue Prinzenpaar Norbert und Samira Pacher ausgehändigt. Auf die neuen Monarchen des Bad Haller Faschings und auf den neuen Regierungschef der "Narren", Ziermair, kommen karge Weihnachtsferien zu. Am Mittwoch, 14. Februar, ist bereits Aschermittwoch, der Fasching ist also ungemein kurz. "Der Vorverkauf für die Karnevalssitzungen läuft bereits und zum Glück auch sehr gut", sagt Bartak. "Für unser vierstündiges Programm, von dem wir glauben, dass es wieder ausgesprochen lustig wird, müssen wir uns eh schon auf die Socken machen." In der Jahn-Turnhalle, die eigentlich auf Adlwanger Gemeindegebiet steht, wird mit der Big Band des Turnvereins daher schon demnächst auf Hochtouren geübt. Auch Bernhard Ruf wird seine Abendtermine für die Proben reservieren. Der BHCC wird der einzige Faschingsverein sein, der einen Parlamentarier unter seinen Karnevalisten hat. "Die Schauspielerei beim Karneval werde ich mir nie nehmen lassen", sagt Ruf.

Bad Haller Karneval, Jahn-Turnhalle, Premierensitzung am 2. Februar 2024, 19.30 Uhr, weitere Aufführungen: 3.2., 4.2., 9.2., 10.2.,11.2. Tickets: www.bhcc.at

Autor Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr Hannes Fehringer