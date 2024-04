In Steyr hat Horeth viele Erinnerungen

Manuel Horeth erklärt in Steyr, was mentale Stärke ist.

Es ist kein Zufall, dass in Steyr die Oberösterreich-Termine am 13. April beginnen. "Als Kind bin ich viel mit meinen Großeltern hier ins Theater gegangen", erinnert sich Horeth. "Das Alte Theater ist nicht groß, aber es ist ein inspirierender und bezaubernder Ort, hier erinnert mich viel an meine Kindheit."

In seiner Bühnenshow will Horeth die mentale Stärke an fünf Themen sichtbar machen: Entspannung, Selbstvertrauen, Konzentration, positives Denken und Motivation. Die Anwendung dieser Strategien zu vermitteln, das sei seine Mission, wie er sagt.

Autor Reinhold Gruber Lokalredakteur Linz Reinhold Gruber