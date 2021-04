haben in den vergangenen sechs Tagen auf Oberösterreichs Straßen ihr Leben verloren. Die Serie begann am Samstag in Pettenbach, als ein 67-jähriger Motorradlenker von der Straße abkam.Am Montag kollidierte in Munderfing eine Lenkerin mit einem Lkw und starb, in Oepping geriet ein 42-Jähriger in den Gegenverkehr. Am Dienstag starb eine 26-Jährige nach einer Kollision mit einem Baum, in Eggelsberg kam ein 22-Jähriger von der Fahrbahn ab und starb.Am Mittwoch kollidierte ein Motorradfahrer in Tragwein mit einem Lkw. In der Nacht auf Donnerstag forderte der Unfall in der Linzer Innenstadt zwei Menschenleben.