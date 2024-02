Heuer dürften für einige Sierninger die Gstanzln der Ruden besonders brisant sein

Die Tradition des Sierninger Rudentanzes reicht bis ins Jahr 1732 zurück. Seither werden an den Faschingsdienstagen im Rahmen des Rudenkirtages von den Traunviertler Ruden ihre Landler dargeboten, dazu wird singend und tanzend über lokale, nationale und globale politische wie gesellschaftliche Ereignisse und Hoppalas gespöttelt. Diese frechen Achtzeiler-Gstanzln locken nicht nur jede Menge an Publikum und Prominenz in den Rudensaal sowie in den Forsthof, sie sind seit dem Jahr 2013 auch als immaterielles Kulturerbe in der UNESCO anerkannt.

Neun Rudengruppen im Einsatz

Heuer sind es neun Rudengruppen, die ab 10 Uhr mit ihren Tänzen und gesungenen Gstanzln punkten wollen. Und nachdem sich im Sierninger Lokalgeschehen in diesem Jahr doch einiges getan hat, dürften die Achtzeiler für manche diesmal besonders brisant werden.

Traditioneller Auftakt ist um 8.30 Uhr ein Gottesdienst in der Pfarrkirche Sierning. Die Neuzeuger Messerer-Rud wird dabei mit der musikalischen Gestaltung der Messe ihr 30-jähriges Jubiläum beim Rudentanz besonders unterstreichen. Durch die Messfeier in oberösterreichischer Mundart wird die besondere Verbundenheit von Religion und Volkskultur zum Ausdruck gebracht.

Viele der Besucher zieht es allerdings nicht so sehr in den Forsthof und den Rudensaal, sondern zu den zahlreichen Kirtagsstandln mit Ausstellern aus Österreich und den angrenzenden Ländern, von denen viele bereits seit Generationen nach Sierning kommen. Beginn des Kirtags ist um 9 Uhr. Ab 13 Uhr ist am Faschingsdienstag auch das beheizte Festzelt offen. In diesem heizen ab 16 Uhr beim Fasching-"Final Act" die Mostlandstürmer den Besuchern ein.

Die Kinderfreunde steuern heuer erstmals ein Kinderprogramm für jedes Alter bei: Ins Foyer des Bürgerservice kommt um 14 und 15.30 Uhr der Kasperl, von 15 bis 17 Uhr findet ein Kinderfasching im Gemeinderatssaal statt und die Kunsteisbahn wird von 13 bis 16.30 Uhr zur Eisdisco mit Kinderschminken, ehe das JUZ-Dezibel die Eisbahn übernimmt.

Weitere Infos im Internet unter www.sierning.at sowie unter www.rudentanz.at

