Hartl Metall: Heavy-Metal-Geschwister sehen sich gut gerüstet für Großaufträge

Mit neuer Ausrichtung und neuem Erscheinungsbild legt das Metallbauunternehmen Hartl den Schwerpunkt klar auf die Kernkompetenz Stahlbau. Mit überarbeitetem Logo und nagelneuer Webseite sollen ab sofort noch stärker als bisher Großkunden aus Gewerbe und Industrie angesprochen werden.

Neue Halle, neuer Auftritt

Seit Bezug des neuen Firmengebäudes direkt an der B122 steht im Betrieb mehr Platz für die Fertigung bereit. Jetzt wurde mit dem neuen Markenauftritt nachgezogen und die Modernisierung des Unternehmens vorerst einmal abgeschlossen: "Unser neuer Außenauftritt entspricht ab sofort jenem Bild, das unsere Gewerbe- und Industriekunden von uns haben. Wir stehen für modernen, kompetenten Stahlbau", sagt Geschäftsführer Martin Hartl. Durch den Bau des neuen Firmengebäudes habe das Unternehmen enorm an Fläche gewonnen, setze in der Produktion auf Digitalisierung und Automatisierung und könne deshalb auch Großaufträge bedenkenlos abwickeln.

Hartl Metall in Waldneukirchen wurde 1980 gegründet. Das Familienunternehmen beschäftigt fünfzig Mitarbeiter und erzielte 2022 einen Umsatz in Höhe von sechs Millionen Euro.

60 Prozent des Umsatzes oder rund 3,6 Millionen Euro wurden im Vorjahr vom Stahlbauer mit regionalen Geschäftsbeziehungen im Umkreis von 20 Kilometern generiert. 90 Prozent des Umsatzes gehen auf Kunden im Umkreis von 100 Kilometern zurück. 2011 übernahmen die Geschwister Martin und Monika Hartl den Betrieb mit 13 Mitarbeitern. Von der Schlosserei entwickelte man sich immer weiter zum Stahlspezialisten.

Auch bei der Neuausrichtung der Kundenkanäle blieb Hartl in der Region und dem Bezirk Steyr-Land treu: In Zusammenarbeit mit der Werbeagentur Plappermaul aus Pfarrkirchen wurde eine Website erstellt, die per Videodesign neue Maßstäbe in der Metallbranche setzen soll. Die Botschaft lautet: "stark in stahl". "Die Kreativköpfe von Plappermaul haben uns von Beginn an bei unserem Markenprozess begleitet und als regionaler Partner tolle Ideen eingebracht", sagt Geschäftsführerin Monika Hartl.

