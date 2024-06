"Happy Fit" streckt jetzt mit neuem Studio den Bizeps in Amstetten aus

Der Ninja-Parcours wurde für den selber bestens durchtrainierten Chef nicht nur in der RTL-Show "Ninja Warrior" zu einem Reinfall, sondern auch in einer eigenen Halle im Steyrer Stadtgut. Hier wie dort schüttelte Sven Decker das kalte Wasser ab und machte nicht wehleidig einfach weiter. Jetzt wird im Stammhaus von "Happy Fit" in der mangels Kundenfrequenz aufgelassenen Ninja-Halle ein Zentrum für Kickboxen und asiatische Kampfsportarten fertig. Das große Fitnessstudio selbst wurde mit Radsimulationen, Videowalls und einer Rutsche zwischen den Etagen neu erfunden. 4000 Gewichtheber, Ergometer-Radler und Bandläufer sind in dem Steyrer Studio eingeschrieben, viele von ihnen sind Premium-Mitglieder, die mit ihrem Chip am Halsband in demnächst 29 "Happy Fit"-Studios in Oberösterreich und vereinzelt auch schon in Niederösterreich einchecken können.

In St. Konrad bei Gmunden eröffnet am Montag die 28. Filiale, für die 29. Niederlassung wird in Amstetten das ehemalige Yum Yum beim Bahnhof gerade umgebaut und ab Herbst sollen in dem ehemaligen Szenelokal die Fitnessgeräte aufgestellt werden, die der "Happy Fit"-Stammkunde schon kennt, weil sie überall gleich sind. "Bei Happy Fit kennt man überall schon den Hausbrauch, die Geräte, die Beratung. Das ist unser Vorteil für Gesundheitsbewusste", sagt Marketingleiter Valentin Reibmayr. Das Konzept werde auch in Amstetten funktionieren, ist er überzeugt: "Das ist ein interessanter Markt für uns, und ich glaube, wir können da viel anbieten." Nach Krems und Ybbs wird Amstetten das dritte "Happy Fit" unter der Enns sein.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr Hannes Fehringer