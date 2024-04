Großgemeinde Waidhofen wird kirchlich "zerrissen"

Die Pfarre Böhlerwerk kommt in einen Verband mit Waidhofen.

Dass die Pfarre Böhlerwerk im Verbund mit der Basilika auf dem Sonntagberg und der Kirche in Gleiß vom Stift Seitenstetten betreut wird, fuße auf einer Absprache mit dem Abt des Benediktinerklosters Petrus Pilsinger, sagt der Böhlerwerker Pfarrkoordinator und Pfarrgemeinderatsobmann Thomas Resch. Ab Oktober wird der Pastoralassistent und Diakon in einem Team unter der Führung des neuen Waidhofner Pfarrers Christian Poschenrieder im Pfarrverband tätig sein, der dort geschaffen wird.

An der katholischen Basis sind nicht alle mit der neuen Grenzziehung glücklich. Schon allein deshalb nicht, weil die Arbeiterpfarre Böhlerwerk fortschrittlich geprägt ist, während die Seelsorge in Waidhofen seit jeher konservativ ausgerichtet ist. Herbert Döller, der scheidende Stadtpfarrer, und Reinhard Kittl, Emeritus der Pfarre Zell, waren Hochwürden vom alten Schlag und dabei beide sehr volksnahe. Die Bestellung von Poschenrieder, der in Heiligenkreuz Theologie studiert hat und der sehr konservativen Bruderschaft vom heiligen Josef angehört, folgt ihrer Linie.

Der aus Bayern stammende Diözesanpriester, der mit seiner Seelsorge als Blogger und Youtuber im Internet aber keineswegs von gestern ist, wird in dem neuen Pfarrverband kein geeintes Waidhofen vorfinden. Das Stift Seitenstetten lehnte es ab, die Pfarren Windhag und St. Georgen in der Klaus, die sich als Waidhofner Katastralen im Wirkungsbereich der Patres befinden, in den Verband einzubringen. Das Stift galt immer als Bürge für die Kirche nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Resch ist grundsätzlich zuversichtlich, "dass uns diese nötige Reform gelingt".

