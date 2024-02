Gassuche in Molln: Erneut Einspruch bei Gericht

Es geht um die Abweisung der aufschiebenden Wirkung seitens der oö. Landesregierung, die von Umweltorganisationen Ende 2023 beantragt worden ist.

Laut einer aktuellen Aussendung wollen die beiden Organisationen mit der neuerlichen Beschwerde Schäden durch die Suche nach fossilem Gas am Naturschutzgebiet Jaidhaustal nahe am Nationalpark Kalkalpen verhindern. "Die aufschiebende Wirkung von Beschwerden ist ein wichtiger Bestandteil eines effektiven Rechtsschutzes", sagt Franz Maier, Präsident des Umweltdachverbands. Im Naturschutz sei das besonders wichtig "da sonst, wie in Molln, trotz fehlendem rechtskräftigen Bescheid und laufendem Beschwerdeverfahren die Umwelt schwerwiegend beeinträchtigt wird."

Die oberösterreichische Rechtslage mit einem pauschalen Ausschluss der aufschiebenden Wirkung für Beschwerden verletzt laut Naturschutzbund-Präsident Thomas Wrbka die Aarhus-Konvention. "Wir werden uns weiterhin wehren, dass vor den Toren des Nationalparks Kalkalpen eine fossile Industrielandschaft entsteht."

