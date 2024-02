Fuchs schwitzt in Afrika

Der ambitionierte 21-jährige Triathlet Sebastian Fuchs aus Weyer befindet sich derzeit in Südafrika, um sich intensiv auf die bevorstehende Wettkampfsaison vorzubereiten. Wettkämpfe rund um den Globus stehen auf dem Programm. Den herausfordernden Bedingungen in der Hitze Südafrikas zum Trotz zeigt Fuchs vielversprechende Leistungen. Er lässt sich auch von Temperaturen jenseits der 40-Grad-Marke nicht bremsen. Seine bisherigen Erfolge, darunter der U23-AG-Europameistertitel, unterstreichen sein Talent und seine Fähigkeiten auf internationalem Niveau. Das Training des jungen Sportlers auf der Südhalbkugel ist geprägt von harter Arbeit und einem klaren Fokus auf seine Ziele. Er wird sowohl von seinem Trainer als auch von seinem Team unterstützt, um körperlich und mental in Bestform zu sein und sein volles Potenzial bei den bevorstehenden Wettkämpfen abrufen zu können.

