Folgt dem ersten Auswärtserfolg ein Sieg im Derby?

Eine Durstphase von zehn Monaten wurde Dienstagabend endlich beendet: Der SK BMD Vorwärts Steyr feierte in Wolfsberg im Nachtragsspiel der Regionalliga Mitte bei den WAC Amateuren im letzten Abdruck noch einen 2:1-Auswärtserfolg – es war dies der erste Sieg der Rot-Weißen in der Fremde seit dem 2:0 in Dornbirn am 11. November des Vorjahres, damals noch in der 2. Liga.

Zum Vater des Sieges avancierte einmal mehr die aktuelle Lebensversicherung des SKV, der 26-jährige Stürmer Hamza Ech Cheikh. Der 1,89 Meter große Italiener hatte seine Elf bereits nach einer Viertelstunde nach idealem Zuspiel von Alvaro Collazo mit 1:0 in Front gebracht. In der Nachspielzeit schnürte er dann seinen ersten Doppelpack für die Steyrer: Ech Cheikh köpfelte in der 96. Minute nach einem Eckball von Mirsad Sulejmanovic zum 2:1-Siegestreffer ein. Es war dies sein bereits sechstes Tor in dieser Saison, neun haben die nun mit 16 Zählern auf Rang vier vorgerückten Steyrer insgesamt erzielt.

Allerdings hatten sie bei WAC auch ein wenig Pech: Lukas Prokop traf nach nach nur elf Minuten aus 20 Metern nur das Lattenkreuz. In der Abwehr stand die Elf von Trainer Markus Eitl einmal mehr kompakt. Der Ausgleichstreffer des WAC fiel aus einem Elfmeter.

Für die Rot-Weißen geht es bereits am Freitag weiter. Da wartet auswärts im Oberösterreich-Derby Vöcklamarkt. Die Hausruckviertler sind derzeit mit acht Punkten auf Rang elf und haben mit acht erzielten Toren die schwächste Offensive der Liga.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr Gerald Winterleitner