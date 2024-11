Fit in die Skisaison starten

Jährlich verunfallen in Österreich tausende Wintersportler. Laut dem Österreichischen Kuratorium für alpine Sicherheit (ÖKAS) gab es in der vergangenen Saison mehr als 4800 Skiunfälle in Österreich. Im Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Kirchdorf wurden rund 700 Patienten nach Ski- und Snowboardunfällen behandelt.

Klassische Skisportverletzungen betreffen vor allem die Kniegelenke, da diese aufgrund der Kräfte, welche beim Skifahren wirken, besonders beansprucht werden. Die zunehmend höheren Geschwindigkeiten, welche vor allem durch die Carving-Technik auftreten, und die härter präparierten Pisten führen bei Stürzen oft zu schweren Verletzungen auch anderer Körperregionen. Primar Harald Stöcher, Leiter der Unfallchirurgie am Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum, betont: "Eine gezielte Vorbereitung durch Kraft- und Ausdauertraining kann das Risiko von Verletzungen erheblich senken. Übungen zur Stärkung der Beinmuskulatur sowie Koordinationsübungen des Bewegungsapparates sind neben einem besonnenen Start in die Saison besonders wichtig."

