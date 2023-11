Es weihnachtet gar sehr! Die schönsten Christkindlmärkte in der Region

Alle Jahre wieder fährt der Oldtimerbus an den Adventwochenenden vom Steyrer Stadtplatz zum Sonderpostamt in Christkindl. Für Familien ist eine Gondelfahrt durch das Weihnachtsmuseum und eine Vorführung des Steyrer Kripperls bei einem Besuch in der Stadt Pflicht.

Die Schmiedweihnacht, bei der auf 40 Ambosse gehämmert wird, gibt es in dieser Form nicht mehr. Dafür glühen an acht Essen bei den Christkindlmärkten auf der Promenade und auf dem Stadtplatz die Eisen. "Wir haben diese romantische Kunsthandwerkschau auf den ganzen Advent verteilt", sagt Tourismusdirektorin Eva Pötzl.

In Garsten werden im 46. Jahr für die ersten beiden Adventwochenenden und den Marienfeiertag Hütten für Töpfer, Korbflechter, Besenbinder, Messerer und Goldschmiede aufgestellt. Bei Sonderausstellungen werden Nagelschmiedkrippen und Goldhauben gezeigt.

In Amstetten wird wieder aus Christbäumen ein Weihnachtswald am Hauptplatz aufgestellt. Dort gibt es jedes Wochenende eine Pop-up-Hütte mit wechselnden Verkäufern und Livemusik.

Altes Handwerk und viel Tradition

Die Vorführungen der Zimmerer, die mit Hacken das Rundholz bearbeiten, sind ein Publikumsmagnet in Garsten.

Garsten: Am Platzl, vor dem ehemaligen Benediktinerstift, haben sich schon immer Kirchenbesucher, Mönche, Bauern, Handwerker und fahrende Verkäufer getroffen. Seit dem Jahr 1977 machen vorweihnachtliches Brauchtum und traditionelles Handwerk den Garstner Advent zum stimmungsvollen Ort der Begegnung. Der Markt ist bekannt für seine einladende Atmosphäre. Bauern, Bäcker, Imker, Jäger und Chocolatiers bieten am Standlmarkt Köstlichkeiten aus der Region an. Glühmost, Punsch und Kräutertee werden nach alten Hausrezepturen hergestellt. Schnitzer und Schmiede zeigen altes, aber quicklebendiges Handwerk. Zimmerer bearbeiten Rundholz mit ursprünglicher Hacktechnik. Auftakt ist am 2. Dezember. www.garstner-advent.at

Lichterweihnacht im Schlosshof

Waidhofen: Von 8. bis 10. Dezember erstrahlt das Schloss Rothschild beim traditionellen Adventmarkt im Lichterglanz. Bei der „Flammenden Lichterweihnacht“ wird die Örtlichkeit besonders beleuchtet. Mehr als 50 Aussteller bieten regionale Köstlichkeiten, bodenständiges Kunsthandwerk und Bastelkunst feil. Frauen des Goldhauben- und Trachtenvereines backen in einer Schwarzen Kuchl „Schlossmäuse“ in Schmalz heraus. Im Schlosshof erklingt Weihnachtsmusik. Kinder dürfen in einer Bastelstube eifrig werken. Beginn ist jeden Tag um 10 Uhr.

Bummelzug durch Weihnachtswald

Weihnachtswald Bild: Stadtmarketing

Amstetten: Der Hauptplatz wird derzeit mit Bäumen für die „Schwammstadt“ bepflanzt, daneben wuchs der „Weihnachtswald“, in dem bereits wieder der Bummelzug des „Weihnachtswaldexpresses“ zum Nulltarif für die kleinen Fahrgäste verkehrt. In der Pop-up-Hütte gibt es Vorweihnachtliches wie Deko, Christbaumkugeln, Liköre, Seifen und Marmeladen. Am 6. Dezember kommt um 17 Uhr der Nikolaus, an den anderen Adventwochenenden sind JAM (junge Amstettner Musikanten), das Gesangsensemble Voices und der Musikverein Mauer-Öhling zu hören.

Willkommen im Adventkalender-Dorf

Steinbach: Ein Dorfplatz wird alljährlich zum Adventkalender. In sieben Häusern rund um den Ortsbrunnen werden 24 Fenster künstlerisch gestaltet. Gespannt warten die Besucher täglich um 17 Uhr auf die feierliche Öffnung des Adventfensters nach einer kleinen mittelalterlichen Zeremonie.

Jeden Tag ein Fenster öffnen Bild: T-Man

Adventauftakt mit Bratwürstelsonntag, Tag der Bergrettung und Konzert der Landesmusikschule ist am Sonntag, 3. Dezember. Für Gäste von nah und fern gibt es dann in Steinbach an der Steyr viel zu entdecken: Weihnachtlich geschmückte Hütten, den Duft von Maroni, die Krippenausstellung in der Pils-Halle, Adventsingen, Hirtenspiele, alte Handwerkskunst und mehr. Zum Start wird auch das Steyrer Christkind nach Steinbach kommen. Dazu gibt es Christbaumschmücken, Blockflötenklänge und eine Märchenerzählerin.

Kekserlduft rund um das Schloss

Sierning: Am kommenden Wochenende riecht es Samstag und Sonntag ab 10 Uhr in Sierning nach Keksen, Punsch und allerlei Gewürzen. Rund um das Schloss und im Gemeindefoyer wird zum Schlossadvent geladen. Mit dabei sind neben vielen Vereinen die Sierninger Heimatforscher mit spannenden Geschichten und die Goldhauben-Frauen.

Am 12. Dezember findet der 17. Kinderadvent mit Weihnachtskonzert in der Pfarrkirche St. Stefan statt. Es musizieren Lehrer und Schüler der Landesmusikschule Sierning.

