Erlebniswanderung zum Bad Haller Sanddorn-Hof

Er gilt als "Zitrone des Nordens", obwohl er in Sachen Vitamine jede Zitrusfrucht um ein Vielfaches schlägt: der Sanddorn.

Vor gut drei Jahren haben Anita und Robert Neudecker am Ranwallnerhof in der Bad Haller Ortschaft Hehenberg die erste Sanddornkultur in Oberösterreich gepflanzt. Am Sonntag laden sie zu einer geführten Erlebniswanderung auf den Spuren des Ölweidengewächses ein. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr beim Tourismusbüro Bad Hall in der Kurpromenade.

Teilnehmer können im Schaugarten bei der Ernte von heimischen und exotischen Pflanzen aller Art selbst Hand anlegen. Als Stärkung gibt es Kaffee, hausgemachten Kuchen und Sanddorn-Sirup. Bevor gegen 17 Uhr der Rückweg nach Bad Hall angetreten wird, können im Laden noch hofeigene Produkte erworben werden.

Um Anmeldung wird bis Samstag um 12 Uhr im Tourismusbüro oder telefonisch unter 07258/7200 gebeten. Der Unkostenbeitrag für die Sanddorn-Erlebniswanderung beträgt 10 Euro pro Person.