Erfolgreiche Steyrer Sportler im Rathaus geehrt

Sehr erfolgreich verlief das Jahr 2023 für die Aushängeschilder der Steyrer Sportvereine. Neben zahlreichen internationalen Top-Platzierungen wurden von 52 Sportlern insgesamt sechs Staats-, fünf Vizestaats- und 36 Landesmeistertitel in zwölf verschiedenen Sportarten errungen.

Am Dienstagabend wurden die erfolgreichen Athleten im Festsaal des Steyrer Rathauses geehrt. Sowohl Bürgermeister Markus Vogl als auch Sportstadtrat Christian Baumgarten betonten in ihren Reden die wichtige Bedeutung der Steyrer Sportvereine in der Stadt.

Als Vertreterin der Sportler richtete Ilse Fritz Dankesworte an die Vertreter der Stadt. Die Athletin des Askö Laufwunder Steyr nahm an der 24-Stunden-Weltmeisterschaft in Taipeh teil und lief dabei mit 178,5 absolvierten Kilometern auf den 65. Gesamtrang. In ihrer Masters-60-Altersklasse bedeutete dies den Vizeweltmeistertitel. Tobias Rattinger vom LAC Amateure Steyr holte bei den European Games in Polen den dritten Platz im 3000-Meter-Hindernislauf mit der österreichischen Nationalmannschaft und wurde in derselben Disziplin Staatsmeister und Balkanmeister.

Gleich zweifache Staatsmeisterin im Trampolin-Synchron- und -Einzelspringen wurde Amelie Wansch vom Turnverein Steyr 1861. Eric Kastner vom SV Forelle Teefix Steyr sicherte sich den Staatsmeistertitel im Kanu-Wildwasser-Sprint. Das Linz AG Team OÖ, das seine Heimspiele in Steyr austrägt, holte sich den Mannschaftstitel im Damentennis und Kerstin Zoister vom Askö Skibobclub Steyr fuhr den Staatsmeistertitel im Super-G ein. Zoisters Familie und Vereinskollegen fuhren dazu zahlreiche Spitzenplatzierungen bei der Skibob-WM in der Schweiz ein.

Mario Dangl holte bei der Minigolf-WM in Uppsala im "Mixed Pairs" die Bronzemedaille.

Autor Stefan Minichberger Stefan Minichberger