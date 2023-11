Endlich wieder Theater in Schiedlberg

Drei ungleiche Brüder spielen in "Tom, Richi und Harry" die entscheidenden Rollen.

Unfreiwillig lange war die Pause für die Theatergruppe Schiedlberg, doch umso schöner ist nun nach den schwierigen Corona-Jahren die Rückkehr auf die Bühne. Ab Freitag, 10. November führt sie die Komödie "Tom, Richi und Harry" im örtlichen Pfarrheim auf.

In dem Stück geht es um Tom und Linda, die ein Kind adoptieren wollen. Doch ausgerechnet beim entscheidenden Gespräch mit der Chefin der Adoptionsagentur kommen ihnen Toms chaotische Brüder Richi und Harry in die Quere, die anstatt unsichtbar zu sein mit recht eigenwilligen Aktionen jede Menge Chaos stiften.

Für das Comeback der Schiedlberger Theaterwochen probt das Team der Theatergruppe seit Wochen unter der erstmaligen Regie von Brigitte Zibuschka. Alle seien hochmotiviert, heißt es.

Premiere für "Tom, Richi und Harry" ist am 10. November ab 19.30 Uhr im Pfarrheim Schiedlberg. Weitere Vorstellungen finden am 11., 12., 17., 18., 19., 24. und 25. November statt. Karten gibt es unter www.theater-schiedlberg.at oder in allen Raika-Filialen.

