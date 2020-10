"Ein gutes Gefühl, wenn das Engagement bei den Mitmenschen ankommt"

Wochenlang wurde fleißig abgestimmt. Nun ist es so weit: Die große Ehrenamtswahl des Sportlandes Oberösterreich gemeinsam mit den OÖNachrichten ist geschlagen. Die 16 Bezirks- und drei Landessieger stehen fest.

In Steyr Stadt und Land hat der Neuzeuger Josef Bramesberger von den Naturfreunden das Rennen gemacht. Als jemand, der sich sein ganzes Leben für das Gemeinwohl eingesetzt hat, hatte der ehemalige SP-Vizebürgermeister von Sierning und SKF-Betriebsrat vor seinem Pensionsantritt einen sehr hohen Bekanntheitsgrad, was die 1060 Stimmen für ihn erklärt.

Auf den zweiten Platz in Steyr wurde der Sektionsleiter (bis 2015) und langjährige "Finanzminister" des USV St. Ulrich Christoph Molterer mit 871 Stimmen gewählt. Dritter wurde im Bezirksranking Günter Riepl vom Askö-Steyr windsurfclub mit 333 Nennungen.

"Bezirksmeister" im Bezirk Kirchdorf wurde Robert Habacher vom Tennisclub Spital am Pyhrn.

"Ich bin sehr dankbar dafür": Josef Brameshuber, Bezirkssieger Steyr, Steyr-Land

Josef Brameshuber ist als Trainer viel an der frischen Luft.

Der Neuzeuger Naturfreunde-Obmann Josef Brameshuber ist Bezirkssieger Steyr und Steyr-Land

"Ja, ich freue mich riesig", sagt Josef Brameshuber, nachdem er erfuhr, dass er der Bezirkssieger der "Ehrenamtlichen-Wahl" wurde. Auf die über 1000 Stimmen will er aber "weniger stolz", sondern "umso dankbarer sein". Es ist ein gutes Gefühl, sagt er, dass sein Engagement bei den Mitmenschen anzukommen scheint. Der Obmann der Naturfreunde Neuzeug, die im Winter viele Skiausflüge auf die Pisten der näheren und weiteren Heimat organisieren, steht zur warmen Jahreszeit gerne zwei Mal in der Woche auf dem grünen Rasen: Brameshuber coacht beim Fußballverein SV Neuzeug die Miniknaben.

"Ich muss mich bedanken …": Robert Habacher, Bezirkssieger Kirchdorf

Der Obmann des TC Spital hat eine starke Vorhand.

Robert Habacher, Obmann des Tennisclubs Spital am Pyhrn, holte die meisten Stimmen im Bezirk Kirchdorf

Es ist nicht so, dass Robert Habacher nichts gewonnen hätte. Am Tennisplatz hat der Obmann des Tennisclubs Spital am Pyhrn so manche Partie für sich entschieden. Der Gewinn der Bezirkswertung der "Ehrenamtswahl" in Kirchdorf ist aber eine andere Kategorie. "Ich freue mich darüber, dass auch andere das, was ich mache, gut finden."

Im Kreis der Fans eingeschlossen ist auch die Ehefrau des zweifachen Familienvaters, sie hat Habachers Nominierung eingereicht. Gevotet haben dann Vereinskollegen, nicht zuletzt deshalb, weil es Habacher geschafft hat, trotz Corona das Vereinsleben wieder sicher in Gang zu setzen.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Ehrenamt Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.