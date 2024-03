E-Bike-Pionier in Steyr seit 15 Jahren

Vom kleinen Ein-Mann-Betrieb Rainer Aichingers hat sich der E-Bike-Experte zum mittlerweile zehnköpfigen Zweirad-Betrieb gemausert. Begonnen hat alles 2009 mit einer Präsentation von Leihrädern am Stadtplatz in Steyr. Aichinger erkannte früh das E-Bike als Revolution auf dem Fahrradmarkt.

In der Enge wurde ein kleines Geschäft eröffnet. 2016 übersiedelte man aus Platzgründen in die E-Bike-Erlebniswelt in der Engen Gasse 16.

Das familiär geführte Unternehmen wird nach der Pensionierung Aichingers von seiner Frau Silvana Aichinger geleitet. Das operative Tagesgeschäft verantworten Nik Etlinger und Flo Winterleitner. Rainer Aichingers Sohn Luca tritt auch schon in die Fußstapfen des Vaters. Die nächsten 15 Jahre können also getrost kommen.

