Doka schalt fünfthöchstes Gebäude in Österreich

Baustelle des Tower Twenty Two in Wien

Schalungstechnik des Amstettner Doka-Konzerns kommt wieder in Österreich in luftiger Höhe zum Einsatz. Im 22. Wiener Gemeindebezirk, der Donaustadt, entsteht das urbane Quartier Vienna Twenty Two, dessen höchster Wolkenkratzer 153 Meter in die Höhe ragen wird. Nach der Fertigstellung Ende 2025 wird es dann das fünfthöchste Hochhaus in Österreich sein.

Doka wird an der Großbaustelle wieder sein bewährtes hydraulisch-kletterndes Schalungssystem einsetzen und zudem für die Stahlbauarbeiten ein spezielles Modulgerüst aufbauen. "Die gewählte Schalungslösung gewährleistet einerseits einen schnellen Bauablauf und andererseits ein sicheres Arbeitsumfeld", sagt Herbert Busch, Projektleiter des bauausführenden Konsortiums Habau-Dywidag. Auf dem 15.000 Quadratmeter großen Areal werden Wohnungen, Büros, zwei Hotels sowie Geschäfte und Gastronomie Platz finden.

Ferner ist Doka bei Hochbauten am Quadrill-Tower, der auf dem Betriebsgelände der Tabakfabrik Linz entsteht, und bei der Voestbrücke auf der Mühlkreisautobahn in Linz (A7) engagiert.

Autor Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr Hannes Fehringer