Derby: Vorwärts peilt als Außenseiter den nächsten großen Heimerfolg an

Mit 2:3 hat Vorwärts Steyr zuletzt gegen Blau-Weiß Linz verloren. Vor etwas mehr als zwei Monaten war das. Wenn es heute zur Neuauflage des OÖ-Derbys kommt, treffen zwei gänzlich unterschiedliche Teams aufeinander. Und nicht nur Vorwärts-Klubmanager Jürgen Tröscher hofft auf ein anderes Ergebnis als Ende Mai.

Dieser Start macht Hoffnung

Die Vorzeichen: Vorwärts hat sein Team den Sommer über umgebaut und ist recht erfolgreich in die neue Saison gestartet. Auf den fulminanten Sieg über Wacker Innsbruck folgte die 1:3-Auswärtsniederlage bei Ex-Trainer Gerald Scheiblehner und seinen OÖ Juniors. "Aber auch da haben wir passabel gespielt", so Tröscher. Ein Elfmeter und ein Konter-Tor im Finish hätten die unglückliche Niederlage besiegelt.

Anders gestaltet sich die Situation bei Blau-Weiß Linz, wo man wieder Ambitionen auf einen Spitzenplatz hat: Die Mannschaft wurde radikal umgebaut. Aus den ersten beiden Spielen eroberten die Mannen rund um Trainer Goran Djuricin aber lediglich einen Punkt. "Blau-Weiß hat den Druck, wir sind als 16. der Vorsaison in der Außenseiterrolle", sagt Tröscher. Beides könne Vorwärts durchaus in die Karten spielen, was vor allem für einen Heimerfolg wie schon vor zwei Wochen gegen Innsbruck spreche. Die Defensive rund um die beiden Innenverteidiger Alberto Prada und Nicolas Wimmer präsentiere sich sehr stabil. Im Angriff stünden Trainer Willi Wahlmüller gleich zwei torgefährliche Neuerwerbungen zur Verfügung, nämlich Publikumsliebling Christopher Bibaku und Okan Yilmaz.

Das heutige Spiel im Vorwärtsstadion, das seit kurzem EK Kammerhofer Arena heißt, beginnt um 19.10 Uhr. Ein Großaufgebot an Polizisten ist wieder darum bemüht, mögliche Ausschreitungen im Keim zu ersticken. Die Linzer Fans werden, so gut es geht, zum Stadion eskortiert.

Wie bei anderen Risikospielen wird das Gebiet rund ums Vorwärtsstadion zum Sicherheitsbereich erklärt. Im Umkreis von 450 Metern darf die Polizei Personen, die sie als potenzielle Unruhestifter wahrnimmt, wegweisen. "Das gilt auch für Leute, die Stadionverbot haben", erklärt Peter Eitzenberger, Steyrs stellvertretender Stadtpolizeikommandant.

