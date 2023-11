"Das Alphabet bis S": Navid Kermani liest österreichweit nur in Steyr

Navid Kermani ist einer der bedeutendsten Schriftsteller der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. Er liest am Dienstag in Steyr.

Er ist einer der herausragendsten Schriftsteller der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur: der in Köln lebende Navid Kermani. Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass der 56-Jährige den Thomas-Mann-Preis der Hansestadt Lübeck und der Bayerischen Akademie der Schönen Künste des Jahres 2024 erhält. Laut Jurybegründung wird ihm die Auszeichnung für sein erzählerisches und essayistisches Werk verliehen, das mit analytischer Brillanz und mitfühlender Anteilnahme Zeitgenossenschaft auf eine Ebene gehoben hat, die in der Gegenwartsliteratur ihresgleichen sucht.

Nächste Woche am Dienstag, 28. November, um 19.30 Uhr hat Kermani im Alten Theater Steyr im Rahmen seiner Lesereise den einzigen Stopp in ganz Österreich. Er wird seinen neuen, sprachgewaltigen Roman "Das Alphabet bis S" vorstellen. Moderiert wird die von der Initiative Literaturschiff in Kooperation mit der Stadt Steyr veranstaltete Lesung von Kristina Pfoser.

Zum Inhalt: Eine erfolgreiche Schriftstellerin befindet sich sowohl auf dem Höhepunkt ihres Erfolgs als auch am Tiefpunkt ihres Lebens. Ihre Ehe ist gescheitert, ihre Mutter verstorben und ihr Lebensentwurf als öffentliche Intellektuelle steht plötzlich infrage. Denn der sah vor, dass der Mann sich um Kind und Haushalt kümmert, während sie sich um das Elend der Welt sorgt.

Navid Kermani verbindet auf virtuose Weise grundlegende Fragen unserer Existenz zu Geschlecht, Krieg und Vergänglichkeit mit dem Alltäglichen. Sein Buch ist eine einzigartige Mischung aus Roman, Journal, Essay und Meditation – eine literarische Feier, die ihre eigene Form erschafft.

Kermani, geboren 1967 in Siegen, lebt in Köln. Für sein literarisches und essayistisches Werk erhielt er unter anderem den Kleist-Preis, den Joseph-Breitbach-Preis, den Friedenspreis des deutschen Buchhandels 2015, den ECF Princess Margriet Award for Culture 2017, den Hölderlin-Preis der Stadt Bad Homburg 2020 und den Ehrenpreis des Österreichischen Buchhandels 2021.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper