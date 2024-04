Bodo groovt im Gastgarten

Denn bei der ebenso offiziellen wie traditionellen Gastgarteneröffnung spielen einmal mehr "Bodo and the empty bottles" auf. Die Steyrer Kultband – Udo Bräu (Sax), Michael Steinwendtner (Gitarre), Engelbert Hauselberger (Keyboard), Heinz Reitmayr (Bass), Bodo Bodingbauer (Drums) – interpretiert die Höhepunkte aus Bepob, Funk und Latin Jazz in ihrem bekannten Stil mit pulsierendem Groove. Der Eintritt ist frei.

