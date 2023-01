Bischof zeichnete Konrad Karrer aus Ternberg aus

Für sein jahrzehntelanges Wirken in der Pfarre Ternberg wurde Konrad Karrer kürzlich von Bischof Manfred Scheuer mit der Severin-Medaille ausgezeichnet. Karrer ist über das Ennstal hinaus bekannt. Wenn Schüler verzweifelt über Chemieformeln brüteten, siegte meist der Theologe über den Chemiker. HLW-Lehrer Konrad Karrer probierte es dann mit viel Geduld, aufmunternden Worten oder einer kleinen Hilfestellung.

1957 in Steyr geboren, wuchs Karrer in Ternberg auf. Nach der Matura an der Handelsakademie in Steyr studierte er Chemie und Theologie und war als Lehrer an der HLW Steyr tätig. Karrer, verheiratet mit Theresia, hat vier erwachsene Kinder und ist Opa von mittlerweile fünf Enkelkindern. 35 Jahre lang war Karrer Mitglied im Pfarrgemeinderat – zuletzt führte er dieses Gremium von 2017 bis 2022 als Obmann. Karrer war zudem viele Jahre über Obmann des Katholischen Bildungswerks und Mitglied des Kirchenchors. Dank seines großen geschichtlichen Interesses konnte der Ennstaler viel dazu beitragen, die Entwicklung der Pfarre Ternberg bewusst zu machen. In die Zukunft gerichtet, hat der 65-Jährige maßgeblich bei der Digitalisierung der Pfarrchronik mitgewirkt.

