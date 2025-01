Bauprojekt in Münichholz: In der Punzerstraße entsteht ein Ärztezentrum

STEYR. In der Punzerstraße im Stadtteil Münichholz herrscht derzeit rege Bautätigkeit. Huber & Drott Immobilien errichtet an dem Standort des alten Lehrlingsheims ein modernes medizinisches Zentrum. Im vergangenen Herbst war Baubeginn. Im kommenden Dezember soll das Haus mit mehreren Praxen für Ärzte und Gesundheitsdienstleister in Betrieb gehen. Huber & Drott Immobilien hatte zuletzt das Offiziershaus in der Schlüsselhofgasse renoviert und den Büro- und Gewerbestandort Base 2 in der Infangstraße entwickelt.

Nachdem die letzten Lehrlinge ausgezogen waren, die die Berufsschule Münichholz besucht hatten, betrieb der praktische Arzt und Internist Gilbert Deutschmann seine Praxis im alten Haus. Er führt derzeit seine Ordination in einem Container an der nahen Franz-Schuhmeier-Straße und wird nach Fertigstellung wieder in den Neubau ziehen. "Auch eine Kinderärztin und mehrere Gesundheitsdienstleister in einer Gemeinschaftspraxis sind bereits fixe künftige Nutzer", sagt Martin Mayrhofer, Geschäftsführer von Huber & Drott Immobilien.

Aktuell seien noch Praxiseinheiten mit etwa 100 bzw. 180 Quadratmeter Nutzfläche verfügbar, die individuell nach den Bedürfnissen der Mieter gestaltet oder gegebenenfalls auch in mehrere Praxiseinheiten unterteilt werden können. "Besonders wichtig ist uns, dass möglichst Synergien zwischen den Ärzten untereinander, aber auch zu den Gesundheitsdienstleistern entstehen und die Patienten daraus einen Mehrwert erhalten", sagt Mayrhofer.

Tiefgarage und Wohnungen

Derzeit wird das zweite Stockwerk des Gebäudes, das neben dem Erdgeschoß vier weitere Ebenen umfassen wird, errichtet. In den oberen Stockwerken werden Mietwohnungen mit Größen zwischen 47 und 85 Quadratmetern entstehen, die alle über Balkone verfügen werden.

Für die Mieter und Besucher der Ärzte- und Gesundheitspraxen wurde auch eine Tiefgarage gebaut. Auch im Außenbereich werde es Stellplätze geben. (mini)

