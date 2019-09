Außer Reisespesen ist in Amstetten nichts gewesen

Für Goalgetter David Peham lief es nicht, der SKU Amstetten grundelte im Abstiegssumpf der 2. Bundesliga: In einer solchen Situation war die Vorfreude auf den SK Vorwärts Steyr, bislang ein verlässlicher Punktelieferant, riesig. Die blau-weiß-grünen Schalträger unter den 2000 Fans wurden auch bei der dritten Ligabegegnung der beiden Nachbarvereine nicht enttäuscht. David Peham – wer sonst? – brachte die Amstettner mit einem Kopfballtor nach einer haargenauen Flanke von Daniel Grems mit 1:0 in Führung (11.) und traf acht Minuten später nur die Querlatte. Willi Wahlmüllers Rot-Weiße waren dann vor allem nach dem Seitenwechsel spielerisch überlegen, nur dass zwingende Chancen fehlten. Daniel Maderner schloss hingegen in der 76. Minute einen Konter zum 2:0 ab. Das war’s. Vorwärts bäumte sich auf, Josip Martinovic gelang aber nur noch der Ehrentreffer zur 1:2-Niederlage (88.).

Amstetten liegt der Vorwärts einfach nicht. Trainer Wahlmüller war damit zufrieden, "dass wir trotzdem nicht aufgegeben haben".

Artikel von Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr h.fehringer@nachrichten.at