Amstettner Lions versteigern Kunst

Vor Weihnachten haben die Lions eine Kunstauktion ins Leben gerufen. Namhafte regionale Künstler wie Helmut Swoboda, Leopold Kogler, Robert Kabas, Julian Taupe, Erwin Kastner, Helldenmut oder Richard Jurtitsch haben sich in den Dienst der guten Sache gestellt und dem Club insgesamt 34 ihrer Kunstwerke zur Verfügung gestellt. Bei einer digitalen Auktion können diese ersteigert werden.

Einen Überblick über Bilder und Skulpturen gibt es unter www.lions-kunstauktion.at, zudem sind die Original-Werke von 7. bis 18. Dezember im Autohaus Senker in Neufurth bei Amstetten zu besichtigen. Überdies wird bis Weihnachten täglich ein neues Exponat als Druck in Form eines Adventkalender-Türchens in einem Fenster des Vierkanters des bekannten Mostbarons Bernhard Datzberger enthüllt. Gebote können einfach per E-Mail unter bieten@lions-kunstauktion.at abgegeben werden.