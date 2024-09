"A Ruah is!" Kabarett mit Ludwig Müller im Akku

Was tun, wenn es beim Candle-Light-Dinner nach Gas riecht und kein Installateur erreichbar ist? Keine Sorge, im Internet gibt es für alles ein Tutorial: vom Öl- und Reifenwechseln bis hin zu "Operiere deinen Blinddarm selbst". Von einem aber rät Ludwig W. Müller dringend ab: Vertreten Sie sich niemals selbst vor Gericht, denn der Anwalt ist der beste Freund des Menschen.

Durch den Corona-Stillstand verunsichert, nimmt der Kabarettist und Wortspielkünstler das Angebot an, zu seinen beruflichen Ursprüngen zurückzukehren. Denn ein drittes Standbein kann nicht schaden. Und die Teilzeitarbeit in der Rechtsanwaltskanzlei liefert schließlich jede Menge Stoff fürs Kabarett. Wer mehr wissen will, dem sei der Kabarettabend mit Ludwig Müller heute, Freitag, ab 20 Uhr im Steyrer Kulturzentrum Akku wärmstens empfohlen. Titel des Programms: "A Ruah is!"

