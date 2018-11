Mitten im größten Adventtrubel wird es heuer 4:33 Minuten lang absolut still

STEYR. Chorprojekt: 1000 Sänger versammeln sich am 8. Dezember auf dem Stadtplatz, um anlässlich "200 Jahre Stille Nacht" vollkommen lautlos miteinander zu singen.

In der Vorweihnachtszeit ist der Trubel groß auf dem Steyrer Stadtplatz. Auch die Schmiedeweihnacht findet am 8. Dezember statt. Bild: TVB Steyr/Leutner

Vor 200 Jahren erklang das Weihnachtslied "Stille Nacht" zum allerersten Mal. In der Christkindlstadt Steyr wird dieses Jubiläum mit einem ganz besonderen Konzert gefeiert. Auf dem Stadtplatz singt ein Großchor mit 1000 Sängern nicht nur das weltbekannte Lied. Um dessen Titel bestmöglich gerecht zu werden, steht auch die John-Cage-Komposition "4:33" auf dem Programm. Dabei handelt es sich um viereinhalb Minuten absoluter Stille.

Das Publikum wirkt mit

Die Idee zum vorweihnachtlichen Freiluftkonzert, das am 8. Dezember stattfindet, stammt vom Projektchor "Steyr singt" und vom Männergesangsverein Sängerlust. Gesanglich unterstützt werden sie von Chören, die zum Teil von weit her anreisen. Auch eine Singgemeinschaft aus Wien hat sich angemeldet. Dass die größte Herausforderung die absolute Stille sein wird, ist auch Helmut Schaumberger, dem musikalischen Leiter, bewusst. Dabei müss(t)en nämlich auch die Zuhörer und Passanten mitwirken.

"Wir betreiben viel Aufwand, um die Leute auf dem Stadtplatz zu informieren, worum es uns geht", erklärt Schaumberger. Den ganzen Nachmittag über würden Schüler der HLW Steyr Flyer verteilen – unter anderem mit der Einladung, sich aktiv an der Stille zu beteiligen. "Und auch bevor wir ,4:33’ singen, wird es eine kurze Einführung geben. Wir wollen nicht dilettieren."

Schaumberger selbst dürfte bei dem Konzert, das in Summe nur drei Lieder umfasst, vom Rathaus-Balkon dirigieren. Das steht allerdings noch nicht hundertprozentig fest. "Der Balkon als Dirigentenplatz ist der Wunsch vom ORF", so Schaumberger. Denn das Konzert werde aufgezeichnet und im Rahmen einer Sendung am 22. Dezember gezeigt.

Am 8. Dezember findet wie gewohnt auch die Schmiedeweihnacht auf dem Stadtplatz statt. Und es werden wieder Massen an Touristen in der Innenstadt unterwegs sein. Die Schmiede selbst sind informiert, ab Konzertbeginn um 18 Uhr ihre Hämmer ruhen zu lassen.

Das Großchorkonzert umfasst insgesamt drei Lieder. Ehe die Stille und "Stille Nacht" erklingen, stimmen die 1000 Sänger das "Still, still" an. Bereits ab 15 Uhr machen die beteiligten Chöre selbsttätig mit allerhand Weihnachtsliedern von sich hören.

Die ersten ORF-Aufnahmen sind bereits für November geplant. Auch bei der Generalprobe – am 8. Dezember ab 16 Uhr – sind die Kameras mit dabei, darunter auch eine Kameradrohne.

Nachsatz: Für den Großchor, der am 8. Dezember auf dem Stadtplatz auftritt, werden noch Sänger gesucht. Wer mitsingen will, meldet sich per E-Mail an chorleiter@steyr-singt.com. Auch die eine oder andere Probe ist einzuplanen.

