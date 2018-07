Joggerin bemerkte Brand in Altstoffsammelzentrum Wolfern

WOLFERN. Drei Feuerwehren, Rettung und die Polizei standen am Sonntagmorgen bei einem Brand im Altstoffsammelzentrum Wolfern (Bezirk Steyr-Land) im Einsatz.

Bild: FOTOKERSCHI.AT/Werner Kerschbaum (FOTOKERSCHI.AT)

Eine Joggerin hatte eine starke Rauchentwicklung bemerkt und die Einsatzkräfte alarmiert. Das Feuer dürfte im Bereich des Lagers für Altbatterien ausgebrochen sein. Die Feuerwehr musste mit schwerem Atemschutz zur Brandbekämpfung vorgehen. Um weitere Glutnester ablöschen zu können wurden von den Einsatzkräften Teile des Daches geöffnet. Der Sachschaden ist beträchtlich.

Im Bezirk Wels-Land ist es zu zwei kleineren Bränden gekommen. In Holzhausen hat in der Früh ein Wäschekorb in einem Einfamilienhaus zu brennen begonnen. Am späten Samstagabend wurde die Feuerwehr Gunskirchen alarmiert, weil der Müll in einer Wohnung in Brand geraten war.

