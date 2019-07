228 Stufen hinauf auf den Turm der Wächter

"Hier heroben war der Sitz der Turmwächter", sagt Wolfgang Hack. Der Steyrer Fremdenführer ist einer von zehn Nachtwächtern, die Gäste mit auf eine ebenso spannende wie unterhaltsame Tour durch die 1000-jährige Geschichte der Stadt Steyr nehmen.

Im Mittelalter konnte Steyrs Bevölkerung ruhiger schlafen, weil die Wächter oben am Turm Ausschau nach der größten Gefahr hielten – dem Feuer. Immer gelang dies allerdings nicht, denn die Stadt wurde regelmäßig von Feuersbrünsten heimgesucht.

Einmal schlief die Wächterin ein

Einmal, am 9. Jänner 1876, brannte sogar der Turm der 80 Meter hohen gotischen Stadtpfarrkirche ab, die von Hans Puchsbaum, dem maßgeblichen Baumeister des Wiener Stephansdoms, erbaut worden war. Damals war Turmwächterin Susanne Maier in der Stube in 60 Metern Höhe, wo heute die Führungen der Nachtwächter enden, wohl eingeschlafen. Herauf sind es zwar 228 schweißtreibende Stufen, doch oben angekommen, empfängt einen auch an heißen Sommertagen eine angenehm kühle Brise. Und der Ausblick auf die Steyrer Altstadt mit der unvergleichlichen Dachlandschaft ist phänomenal. Unmittelbar unter dem Turm liegt das ehemalige Stadtgefängnis. Hack: "Die Gefangenen haben immer lautstark ,gegreint‘, was so viel wie jammern heißt. Davon hat sich der Name Grünmarkt abgeleitet."

Nachtwächterführungen können über das Tourismusbüro im Steyrer Rathaus reserviert werden: jeden Donnerstag und Samstag ab 20 Uhr oder auf Anfrage.

Artikel von Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr g.winterleitner@nachrichten.at