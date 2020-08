20 Arbeitsplätze: In alte Schule kehrt neues Leben ein

Von der Raiffeisenbank Region Sierning-Enns wurde das ehemalige dreistöckige Schulgebäude der Kaiser-Franz-Joseph-Schule in der Neustraße revitalisiert und in Kooperation mit Frau in der Wirtschaft Steyr ein Ort der Begegnung, Arbeitsplatz, eine Ideenwerkstatt und ein Veranstaltungszentrum zugleich geschaffen. Künftig wird hier auf 250 Quadratmetern in einem sogenannten Coworking-Space Raum für 20 flexible Arbeitsplätze, Meetings und Veranstaltungen zur Verfügung stehen. Bereits Mitte September soll "Das Franzi" eröffnet werden.

Das offene Gemeinschaftsbüro wird in erster Linie flexible Arbeitsplätze bieten. In der Planung des Raumkonzepts wurde der Community-Gedanke stets mitgedacht. Infos unter www.dasfranzi.at

