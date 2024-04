105. Geburtstag: Vorwärts feiert heute gegen WAC

Einlass ist bereits 90 Minuten vor Spielbeginn. Bereits ab 17.30 Uhr wird am Vorwärts-Platz gegrillt, von jeder Portion gehen 1,50 Euro direkt an den Nachwuchs. Zudem spendiert Eggenberg zum Jubiläum 200 Liter Freibier.

In der Halbzeit kommt es zum Elfmeter-Duell zwischen SKV-Nachwuchstalent Antonio Dramac im Tor und acht zufällig vor Spielbeginn ausgewählten Fans aus dem Publikum, die in zwei Teams gegeneinander antreten.

Zum Sportlichen: Nach der knappen 0:1-Niederlage bei Tabellenführer Voitsberg ist Trainer Markus Eitl zuversichtlich, dass heute der nächste Heimsieg, der fünfte in Folge, gelingt. Seine Elf habe gegen die Steirer eine Topleistung geboten und auch offensiv – leider unbelohnte – Akzente setzen können. Gegen das Tabellenschlusslicht aus Kärnten hatte Vorwärts, in der Regionalliga Mitte aktuell punktegleich mit den LASK Amateuren auf Rang sechs, in der Hinrunde auswärts einen 2:1-Erfolg durch einen Treffer in der Nachspielzeit gefeiert.

