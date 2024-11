Ski-Saisonstart in Oberösterreich: "Bei uns schaut es schon tiefwinterlich aus"

Die Bäume am Hochficht sind weiß, dort, wo in wenigen Wochen die Skifahrer über die Pisten flitzen sollen, liegt auch schon Schnee. "Am Mittwochabend hat es geschneit, im ganzen Skigebiet schaut es schon tiefwinterlich aus", sagt Gerald Paschinger, Geschäftsführer der Hochficht Bergbahnen.

Am 7. Dezember soll in dem Mühlviertler Skigebiet die Saison beginnen, der Vorverkauf von Saisonkarten laufe bereits gut, sagt Paschinger: "Aber wenn es die Schneelage erlaubt, wenn es weiterschneit und kalt bleibt, dann möchten wir schon am Wochenende davor, also am 30.11. und 1.12. anfangen." Kommende Woche dürfte es kälter werden, dann soll auch die Produktion von Maschinenschnee richtig anlaufen.

Etwas Schnee liegt auch schon im Skigebiet Dachstein West, wo die Saison am 6. Dezember starten soll. Auch der Feuerkogel ist schon angezuckert, dort sollen die Pisten am 14. Dezember eröffnet werden. Und am 21. Dezember folgt schließlich der Krippenstein.

"Wir sind schnell startklar"

Ebenfalls in vollem Gange sind die Vorbereitungen in den Skigebieten Hinterstoder und Wurzeralm. In Hinterstoder soll die Saison am 30. Novemberbeginnen, auf der Wurzeralm am 7. Dezember. "Bei ausreichender Schneelage", betont Helmut Holzinger, Geschäftsführer der Hinterstoder-Wurzeralm Bergbahnen. In beiden Skigebieten ist zuletzt etwas Schnee gefallen, das reiche aber nicht auf den Skibetrieb.

Um in die Saison starten zu können, brauche es sowohl Naturschnee als auch kalte Temperaturen, um das Wasser in den Speicherseen für die Schneekanonen abzukühlen. "Wir haben am Mittwoch mit der Produktion von Maschinenschnee begonnen. Kommende Woche soll es kälter werden, da können wir auch maschinell beschneien", sagt Holzinger. "Fall kurzfristig viel Schnee kommt, wären wir sehr schnell startklar. Aber das ist eben kein Wunschkonzert. Wir müssen schließlich Sicherheit herstellen."

"Brauchen Hilfe von Frau Holle"

Ähnlich äußerst sich Fritz Drack, Geschäftsführer des Skigebiets Kasberg in Grünau im Almtal, wo die Landschaft seit Mittwochabend ebenfalls wie angezuckert aussieht: "Wir brauche noch mehr Naturschnee und kältere Temperaturen." Geplanter Saisonstart ist der 6. Dezember: "Bei ausreichender Schneelage." Ansonsten laufen die Vorbereitungen nach Plan, die Seilbahnen und Lifte seien vorbereitet, die Mitarbeiter mit den letzten Arbeiten. "Wir brauchen nur noch die Hilfe von Frau Holle", sagt Drack und lacht.

