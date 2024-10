Wenn der Algorithmus den Preis für die Ski-Tageskarte bestimmt

Dass das Skifahren von Jahr zu Jahr teurer wird, ist längst kein Geheimnis mehr. Auch heuer ziehen die meisten größeren Skigebiete mit ihren Preisen an – nicht zuletzt, um diese der Inflation anzupassen. Ein Skitag kann in Österreichs Top-Regionen, wie etwa am Arlberg, in Kitzbühel oder auch in Ischgl somit knapp 80 Euro kosten.