Schwere Forstunfälle in Vorderstoder und Ternberg - zwei Verletzte

Ein 39-jähriger Freileitungsmonteur aus dem Bezirk Freistadt wollte am Mittwoch gegen 8:15 Uhr auf der Steinbacher Straße in Ternberg eine ca. 15 Meter hohe Esche fällen. Dabei riss der Baum auf einer Länge von fünf Meter auf. Der Baum verdrehte sich, der Stamm wurde zurückgeschleudert und die Esche fiel unkontrolliert zu Boden. Dabei traf sie einen in einigen Metern Entfernung stehenden 21-Jährigen aus dem Bezirk Rohrbach.

Der Mann erlitt beim Unfall Verletzungen unbestimmten Grades. Er wurde nach notärztlicher Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber per Seil aus dem unwegsamen Gelände gerettet und anschließend ins Klinikum Wels geflogen.

In Vorderstoder wollte ein 79-jähriger Altbauer aus dem Bezirk Kirchdorf am Vormittag gemeinsam mit seinem 46-jährigen Sohn einen Waldsaum säubern. Gegen Mittag unterbrachen sie die Arbeit. Der Altbauer entschloss sich im sehr steilen Gelände noch eine ca. 25 Meter hohe Erle zu fällen, obwohl er den Forsthelm bereits abgenommen hatte. Dabei schnellte der Baum nach dem Fallen noch einmal hoch und traf den Mann am Kopf. Sein Sohn setzte die Rettungskette in Gang. Der 79-Jährige konnte noch zu einem Haus aufsteigen, wo er von Mitarbeitern des Roten Kreuzes erstversorgt wurde. Anschließend wurde er vom Rettungshubschrauber Martin 3 ins Klinikum Kirchdorf geflogen.