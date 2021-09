Schwangere bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Unfall im Bezirk Braunau sind gestern eine schwangere, 33-jährige Frau, ihr zweijähriger Sohn sowie ihre Mutter schwer verletzt worden. Diese war am Mittwochnachmittag mit ihrem Auto auf der Jeginger Bezirksstraße unterwegs gewesen.

Gegen 14.30 Uhr passierte dann das Unglück. Die 63-jährige Großmutter des Kleinkinds verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug, geriet in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und der Wagen prallte in dem Waldstück wuchtig gegen einen Baum. Wie die Feuerwehr mitteilte, war es ein Lkw-Fahrer, der sofort stehen blieb und die Rettungskräfte alarmierte. Dem Vernehmen nach waren die Unfallopfer ansprechbar. Drei Notarzthubschrauber kamen zu Hilfe und transportierten das Kind, die schwangere Mutter und die Großmutter in Krankenhäuser in Ried und Salzburg. Wie ein Feuerwehrmann informierte, habe der Lkw-Fahrer noch einen anderen Autolenker gebeten, zu helfen. Doch dieser sei einfach davongefahren.

"Heimtückische" Kurve

Wenige Meter von der Unglücksstelle entfernt passierte erst Anfang Mai ein tödlicher Unfall, dort war eine 25-jährige Frau verunglückt. Auch sie war in der als "heimtückisch" beschriebenen, lang gezogenen Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt.